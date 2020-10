Im Homeoffice unter der Festnetznummer erreichbar bleiben

Seit dem Frühjahr gehört das Homeoffice für viele zum Arbeitsalltag. Das stellt Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen vor neue Herausforderungen. Eine zentrale Frage drängt sich dabei auf: Wie kann ich auch im Homeoffice unter meiner gewohnten Festnetznummer erreichbar sein?

Um diese und noch mehr Fragen zu beantworten, veranstaltet das Telekomunternehmen Magenta Telekom einen kostenlosen Webcast über Cloud-Telefonanlagen (All In Communication von Magenta Business) die für das Homeoffice gewappnet sind. Bei All In Communication (AIC) handelt es sich um ein Telefonsystem, mit dem gewährleistet werden kann, dass Mitarbeiter auch im Homeoffice unter der bekannten Festnetzdurchwahl erreichbar sind und gleichzeitig nicht auf die Vorzüge einer herkömmlichen Telefonanlage verzichten müssen.