Wie sich der Lockdown auf den Energieverbrauch auswirkt

Der Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie verändert das Alltagsleben aller Österreicher. Ähnlich wie das erhöhte Datenaufkommen und die geringere Mobilität lassen sich die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen auch am Energieverbrauch der Strom- und Gasnetze ablesen.

"Uns ist im Frühjahr im Lockdown I aufgefallen, dass wir so leben wie früher. Man steht etwas später auf als sonst. Zu Mittag wird zu Hause gekocht, das sieht man schön an den Gas- und Stromverbrauchspitzen in unserem Netz", erklärt Thomas Schuster, Technischer Betriebsleiter Strom der Wiener Netze gegenüber der futurezone. Wenn alle arbeiten gehen würden, wäre das nicht so sichtbar.

Mehr Strom zu Hause, weniger Strom insgesamt

"Im Frühjahr wurde im harten Lockdown zu Hause um 25 bis 30 Prozent mehr Strom verbraucht. Aber der Energiefresser ist nicht der Laptop, sondern der Herd oder das Backrohr", so Schuster. Zum Versorgungsgebiet der Wiener Netze zählen übrigens neben Wien auch Teile von Niederösterreich und dem Burgenland.