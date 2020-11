Bewegungsdaten: Österreicher im neuen Lockdown mehr unterwegs

Zwar hat der zweite harte Lockdown ab 17. November im Vergleich zum "soften" davor einen deutlichen Rückgang der Mobilität gebracht - allerdings nicht so stark wie im März. Das geht aus den aktuellen anonymisierten Analysen über Bewegungsmuster der Österreicher von Telekomunternehmen A1 und Invenium, einem Spin-off der TU Graz, hervor.

Noch vor dem ersten Lockdown im März waren werktags im Schnitt 73 Prozent der Österreicher unterwegs. „Zu Beginn des ersten Lockdowns wurde die Mobilität auf 45 Prozent heruntergefahren“, sagt der Verkehrswissenschafter Michael Cik von Invenium gegenüber der futurezone. Die Mobilität wird nach dem Anteil von Personen mit einem täglichen Bewegungsradius von größer als einen Kilometer gemessen.

Im „soften“ Lockdown ab 3. November waren wieder 65 Prozent der Bevölkerung unterwegs, gefolgt von 56 Prozent im aktuellen zweiten harten Lockdown. Das Ausmaß vom Frühjahr wurde in der zweiten Welle somit nicht mehr erreicht. Erwartungsgemäß hat die Mobilität im Schnitt auch am Tag nach dem Terror-Anschlag in Wien abgenommen. An diesem Tag wurden die Wiener angehalten, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben.

Relevante Zonen

Die Effekte des Lockdowns, etwa durch Schulschließungen und Home-Office, ließen sich besonders in Stadtzentren abbilden.Verglichen wurden zwei für die Menschen relativ relevante Zonen, wo sie einkaufen, arbeiten, das gastronomische Angebot nutzen und ihre Freizeit verbringen: Die Mariahilferstraße in Wien und die Innsbrucker Innenstadt.

Auf der belebten Mariahilferstraße wurde die Anzahl der Besucher, also Menschen, die sich binnen 15 Minuten und 4 Stunden dort aufhalten, gemessen. Am 19. November des vergangenen Jahres, einer "normaler Dienstag", waren am späteren Nachmittag etwa 82.000 Menschen unterwegs. Der erste Dienstag im Lockdown 1 bewirkte einen starken Einbruch. „Zwar waren immer noch 8.000 Menschen einkaufen oder spazieren, aber es gab eine Reduktion der Mobilität von fast 90 Prozent“, sagt Cik.

Am Dienstag dieser Woche, zu Beginn des zweiten Lockdowns, gab es wiederum einen Rückgang von 83 Prozent – das sind 14.000 Menschen. „Es gibt also mehr Besucher in relativ relevanten Zonen, aber nicht so stark wie vorher“, sagt der Experte. Die Mariahilferstraße sei ihm zufolge ein großexemplarisches Beispiel: „Auch der Stephansplatz oder der Graben sind in dieser Dimension, weil sie auch von der Gastronomie und vom Handel leben“, so Cik.

Im Vergleich zur Mariahilferstraße wurden auch die Zahlen in der Innsbrucker Innenstadt ausgewertet. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild in abgeschwächter Form. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im gesamten Zentrum im ersten Lockdown eine Reduktion von 88 Prozent. Jetzt sei ein Rückgang von 70 Prozent zu verzeichnen. „Das ist vielleicht nicht so signifikant wie 83 Prozent in Wien – in der Hauptstadt gibt es aber mehrere Stadtteilzentren, wo man zum Arzt, zur Apotheke oder zum Bäcker gehen kann, während sich in Innsbruck das alles eher auf den Innenstadtbereich konzentriert“, so Cik.

Das im zweiten Lockdown mehr Menschen unterwegs sind als im ersten wurde zwar nicht abgefragt, pragmatisch ließe sich diese Phänomen laut Cik mit einem Gewöhnungseffekt erklären, der sich über viele Monate hinweg eingestellt hat. Anfang März war demnach die Angst vor der Pandemie noch groß: „Uns wurde gesagt, dass jeder jemanden kennen wird, der an Corona stirbt. Dadurch war die Angst des Menschen sehr groß“, sagt er. Nun würden 50 Prozent der Menschen jemanden kennen, der sich mit dem Virus infiziert hat. Die anfängliche Angst ist gesunken.

Öffentlicher Verkehr

Speziell im Lockdown 1 habe sich zudem gezeigt, dass der öffentliche Verkehr, ob im innerstädtischen oder im Fernverkehr, extrem zurückgegangen ist – um 80 Prozent. Die aktuellen Daten zeigen eine Reduktion von 60 bis 70 Prozent.

"Normaler" Sommer

Mit dem Öffnen von Handel oder Schulen nach dem ersten großen Lockdown stellte sich beim Mobilitätsverhalten der Österreicher im Sommer und auch im darauffolgenden Frühherbst langsam wieder Normalität ein.

Die Sommerkurven zeigen, dass man zwar nie mehr ganz die Mobilität vor der Corona-Krise erreicht hat, aber schon sehr nah dran war.

Rückgang auch am Wochenende

An den Wochenenden gab es im ersten Lockdown ebenfalls starke Einschränkungen - „der berühmte Sonntagsausflug ist weggefallen“, sagt Cik. So blieben über 70 Prozent der Menschen zuhause. Laut dem Verkehrswissenschaftler stünden die Zahlen in Korrelation einerseits mit der Verordnung - Besuche waren nicht erlaubt - andererseits auch immer mit der Wettersituation.

Mit den schrittweisen Lockerungen seien viele Menschen dann bald wieder weiter weggefahren, ins Grüne, zum Zweitwohnsitz oder zur Familie. Die Mobilität stieg dann auch an Wochenenden auf über 50 Prozent. Die vergangenen beiden Wochenenden im November ist sie aber wieder zurückgegangen und mehr Leute sind zuhause geblieben. Das könnte laut Cik damit zusammenhängen, dass Gastronomie-Betriebe wieder geschlossen wurden.

Dennoch: So ausgeprägt wie in den ersten Lockdown-Wochenenden war die Situation nicht. Laut Mario Mayerthaler von A1 kann das auch damit zusammenhängen, dass während die Polizei im ersten Lockdown noch bestrafend fungiert habe, sie jetzt vielmehr beratend unterwegs sei. „Es gibt viele Einflussfaktoren, die zu einem anderen Umgang führen“, sagt er.

Bei den von A1 und Invenium erhobenen Bewegungsdaten wird ausgewertet, welche Mobiltelefone sich über die SIM-Karte tagsüber an welchen Handymasten einwählen. Im internationalen Vergleich seien die Datenanalysen im Mobilitätsbereich laut Cik relativ ähnlich.