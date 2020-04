A1: Für Bewegungsprofile sind Mobilfunkdaten viel zu ungenau

Als vor zwei Wochen bekannt wurde, dass Österreichs größter Mobilfunker für die Regierung eine Auswertung über das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung erstellt, wurden nicht nur eingefleischte Datenschützer hellhörig. Dass der Staat ohne vorhergehende öffentliche Diskussion Zugang zu Daten über die Bewegungsmuster von Bürgern erhielt, erzeugte kein schönes Bild. In Folge bemühten sich sowohl A1, als auch dessen Datenanalyse-Partner Invenium und Mitglieder der Corona-Task-Force der Regierung darum, die Harmlosigkeit und Nützlichkeit der Aktion zu vermitteln.

Es sei lediglich darum gegangen, die Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkungen zu überprüfen, die durch die Corona-Krise notwendig wurden. Vor wenigen Tagen gab Magenta bekannt, ebenfalls Bewegungsstromanalysen an die Corona-Task-Force zu liefern. Alle Mobilfunker betonten bei einer Pressekonferenz mit Ministerin Elisabeth Köstinger, wie wichtig solche Auswertungen zur Eindämmung des Virus seien. Nun geben A1 und Invenium weitere Einblicke in den Prozess, die zeigen sollen, dass das Erstellen von individuellen Bewegungsprofilen damit unmöglich ist.

Menschen in Bewegung

Die Expertengruppe der Regierung erhalte einmal täglich eine Auswertung in Form eines PDF-Dokuments. In diesem ist unter anderem zu sehen, wieviel weniger Menschen in den Zentren der 30 größten Städte Österreichs gegenüber einem Referenztag vor Verhängung der Ausgangsbeschränkungen unterwegs sind. Man sieht dann etwa im Tagesverlauf, dass sich an einem bestimmten Ort um 60 Prozent weniger Menschen als üblicherweise bewegt haben. "An diesen Daten erkennt man etwa, dass an Wochenendtagen oder bei schönem Wetter mehr Menschen draußen sind", meint Michael Cik, Mitgründer von Invenium, einem Spin-Off-Unternehmen der TU Graz.

Für Wien liegen etwas genauere Analysen vor. Hier gibt es Angaben zum Mobilitätsverhalten an mehreren, üblicherweise belebten Orten der Stadt. In der Auswertung außerdem enthalten sind Landkarten, in denen politische Gemeinden eingezeichnet sind. Durch unterschiedliche Einfärbung erkennt man, aus welchen Gemeinden sich wie viele Menschen täglich in Ballungszentren bewegen, etwa Pendler. Zuletzt wird auch angegeben, wie viele Menschen mit ausländischen SIM-Karten im Staatsgebiet unterwegs sind. Daraus kann man etwa ablesen, wie viele Touristen in den vergangenen Tagen das Land verlassen haben.

Um einen Überblick über das Mobilitätsverhalten im ganzen Land zu schaffen, wurde die Bevölkerung in drei Kategorien eingeteilt: Stationäre, eingeschränkt Mobile und Mobile. Seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen ist letztere Gruppe signifikant geschrumpft, während die Stationären (Bewegungsradius unter einem Kilometer) stark anwachsen. Nur an Wochenenden gibt es kurzfristige Aufschwünge für die eingeschränkt Mobilen (bis 10 km) und Mobilen.