Wie Touristen in Wien per Smartphone analysiert werden

Wien Tourismus will Bewegungsströme von Touristen in Wien anhand von Mobilfunkdaten analysieren. Freies WLAN und das Ende von Roaminggebühren sieht man als Chance.

Rund zwei Drittel der Gäste in Wien kommen aus der EU und diese werden voraussichtlich ab 2017 immer und überall in der Stadt kostengünstigen Zugriff auf sämtliche Online-Informationen haben.

"Die Art und Weise, wie sich Touristen informieren und ihre smarten Geräte verwenden, wird sich mit dem Ende der Roaminggebühren in der EU wesentlich verändern", ist sich WienTourismus -Geschäftsführer Norbert Kettner im Gespräch mit der futurezone sicher.

Smartphone als ultimativer Stadtführer

Unter anderem mithilfe von Beacons und Location-Based-Services will man daher "Content im Kontext" zur Verfügung stellen und den Touristen ortsabhängige Echtzeit-Informationen auf ihr Smartphone liefern.

"Es wird dann zur Selbstverständlichkeit werden, dass sich die Gäste von ihrem Smartphone durch die Stadt leiten lassen", sagt Kettner. "Dadurch ändert sich natürlich auch die Erwartungshaltung der Gäste und wir als Touristiker sind gefordert, ihnen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen um sich in der Stadt zielgerichtet bewegen zu können."

WLAN-Hotspots

Derzeit hat Wien 438 Hotels. Von den 391 Betrieben, die im Hotelverzeichnis von WienTourismus aufscheinen, bieten 334 Hotels kostenloses WLAN im Zimmer an, 34 Hotels lassen sich das WLAN im Zimmer bezahlen und 23 Betriebe bieten überhaupt keine kabellose Internetverbindung im Zimmer an.

Für diejenigen Gäste, die dann immer noch auf WLAN-Verbindungen angewiesen sind, sollen die derzeit 400 öffentlichen WLAN-Hotspots sowie die 668 Freewave-Hotspots in Cafés und Restaurants kontinuierlich ausgebaut werden. In den Hotels sei das WLAN-Angebot ohnehin ein Hygiene-Faktor, erklärt Kettner, denn ohne WLAN gehe es einfach nicht mehr.

Mit Big Data Bewegungsmuster analysieren

Derzeit entwickelt T-Systems mit der Firma Motionlogic ein System, das mittels mobiler Daten verschiedenste Analysen durchführen kann. Bei WienTourismus sieht man das als Chance, Bewegungsströme messen und Erkenntnisse für die Marktforschung erlangen zu können.

„In einem ersten Schritt sehen wir uns im Rahmen einer Pilotphase an, wie wir beispielsweise anonyme Signalisierungsdaten aus dem Mobilfunk- und WLAN-Netz nutzen können. Gerade bei Tagestouristen, wo man bisher nicht feststellen konnte, wie sie sich durch die Stadt bewegen, was sie sich ansehen und wohin sie gehen, erhoffen wir uns dadurch neue Erkenntnisse, auf die wir dann entsprechend reagieren können", sagt Kettner. Etwa bei Großveranstaltungen sei es mithilfe von mobilen Daten auch möglich, Besucherströme in Echtzeit zu erfassen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, beispielsweise wenn es zu Engpässen kommt.