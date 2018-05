Wiener bauen Waschmaschine, die hundert Jahre hält

"Es muss noch nicht schön sein, aber es wird technisch alle Funktionen erfüllen." In welcher Form die Baupläne veröffentlicht werden, ist noch unklar, die Erkenntnisse sollen aber mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Mit diesem "waschenden Ding", wie es Knobloch beschreibt, wolle man einen Beitrag zum EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft liefern. Dabei wird über verschiedene Maßnahmen diskutiert, mit denen man die Wegwerfkultur eindämmen und Recycling stärken will. So wird unter anderem über eine Verlängerung von Produkt- und Liefergarantien für Ersatzteile diskutiert. Insbesondere letzteres sieht Knobloch als eine effiziente Maßnahme an, die Lebensdauer von Geräten zu verlängern.

Mehr Verständnis für Technik

Dass das von ihnen entwickelte Design auch von großen Herstellern adaptiert wird, glaubt Knobloch nicht. "Bei einer industriellen Anwendung macht es leider wenig Sinn, alle Funktionen einzeln und reparierbar zu machen." Er wolle aber auch nicht in Konkurrenz zu den Herstellern treten, sondern vielmehr einen "Beitrag zur Langlebigkeit" leisten. "Es muss nicht jeder eine Waschmaschine reparieren können. Ich wäre schon zufrieden, wenn dann zehn Leute Waschmaschinen bauen, die sie selbst reparieren können."