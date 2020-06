Wiener Gastro-Gutscheine werden auf Willhaben verschleudert

Um die Gastronomie nach den Corona-bedingten Zwangsschließungen wieder zu beleben und wohl auch als Vorbote des anstehenden Wahlkampfes, vergibt Wiens Stadtregierung aktuell Gastro-Gutscheine an die Bevölkerung. Ein-Personen-Haushalte erhalten einen 25 Euro-Gutschein, Mehr-Personen-Haushalte einen 50 Euro-Gutschein. Seit dieser Woche landen die entsprechenden Briefe in den Postkästen der Wienerinnen und Wiener.

Das führt nun auch dazu, dass die Gutscheine über den Online-Handelsplatz Willhaben angeboten werden. Zahlreiche entsprechende Inserate finden sich dort. Die Gutscheine werde entweder günstiger als ihr Nennwert oder gar gratis weitergegeben.

Keine Barablöse

Bei der Stadt Wien ist eine Barablöse nicht möglich, weswegen ein Verkauf die einzige Möglichkeit ist, ihn zu Bargeld zu machen.

Auch muss man beim Einlösen des Gutscheins bedenken, dass er nicht in allen Lokalen akzeptiert wird. Eine entsprechende Liste findet sich auf wienergastrogutschein.at.

Weitergabe möglich

Grundsätzlich dürfte dem Verkauf nichts im Wege stehen, da der Gutschein nicht personengebunden und somit auch an andere übertragbar ist.

In diesem Zusammenhang rufen auch soziale Einrichtungen wie etwa die Caritas dazu auf, den Gutschein an Menschen in Not zu spenden.