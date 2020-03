Wucherpreise wegen Coronavirus: 2 Packungen Klopapier für 100 Euro

Neben Nudeln und Dosengerichten wird in Österreich derzeit vor allem Klopapier gekauft. Die Angst davor, mehrere Wochen zuhause in Quarantäne verbringen zu müssen, sorgt für Hamsterkäufe.

Dies scheint wiederum noch mehr Menschen in Sorge zu versetzen, jetzt unbedingt Klopapier kaufen zu müssen. Und die Fotos von den leergeräumten Klopapier-Regalen in den Supermärkten, die in sozialen Netzwerken und WhatsApp-Gruppen geteilt werden, heizen die Panik zusätzlich an.

Das bringt Wucherer auf den Plan. Auf dem Kleinanzeigenportal Willhaben wird Klopapier als das neue weiße Gold gehandelt.