Wiener Linien geben auch Routing-Daten frei

Die Routing-Daten könnten von Entwicklern über eine Schnittstelle an die Fahrplanauskunft in eigene Apps integriert werden, teilten die Wiener Linien am Dienstag mit. Die Daten umfassen neben den von den Wiener Linien betriebenen Angeboten auch den S-Bahn-Verkehr der ÖBB. Weitere Verkehrsangebote von Dritten seien mangels Verfügbarkeit nicht enthalten, heißt es in der Aussendung der Verkehrsbetriebe.