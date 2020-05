Wiener Staatsoper baut Streaming aus

Bisher wurden drei Vorstellungen der Wiener Staatsoper via Web live übertragen. “Wir haben in Zwischenzeit vieles getestet, Feedback eingeholt und einige Details verbessert”, erklärt Projektleiter Christopher Widauer. So wurden etwa Stabilität und Usability verfeinert. Bis Ende der Spielzeit 2013/2014 ist geplant, noch zehn weitere Aufführungen zu streamen – ab Frühjahr 2014 sogar in UHD (Ultra High Defintion).