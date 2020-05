Wiener Staatsoper streamt schon bald in HD ins Wohnzimmer

Gestreamt wird je nach Internetverbindung in verschiedenen Auflösungen - bis zu Full HD. Dafür wurden in den vergangenen Monaten insgesamt acht HD-Kameras installiert und ein neues Video- und Audiostudio in Betrieb genommen. Für den Live-Schnitt werden drei Videoteams aus jeweils zwei Kameraleuten, Regie und Regieassistenz sorgen.

Während der Übertragung selbst kann zwischen zwei Kamera-Perspektiven, der „Totalen“ auf die Bühne sowie einem live geschnittenen Opern- bzw. Ballettfilm, gewechselt werden.

Die Live-Vorstellungen beginnen jeweils 30 Minuten vor dem eigentlichen Start mit Stimmungsbildern, Informationen zur Staatsoper und Inhaltsangaben zu den gestreamten Werken. Während der Pause werden Eindrücke von hinter der Bühne und aus den Pausenfoyers gezeigt. Für das internationale Publikum wird eine zeitversetzte Live-Übertragung zur jeweiligen Primetime angeboten. Der Preis für einen Livestream beträgt 14 Euro. Da das Streamingsignal mit Wassermarken versehen ist, soll Piraterie oder missbräuchliche Weiterverwertung nicht ohne Weiteres möglich sein.

Über einen ebenfalls auf dem livestreaming-Portal und in der Smart-TV-App integrierten On-Demand-Store sind aufgezeichnete Produktionen jeweils zu einem Preis von fünf Euro abrufbar.