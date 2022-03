Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smith Watschen-Währung hebt ab

Wer bei den Oscars gewonnen hat, ist dieses Jahr zur Nebensache geworden. Einziges Gesprächsthema ist Will Smith, der Chris Rock zum Watschenmann machte.

Die Ohrfeige, die Will Smith ausgeteilt hat, wird derzeit in der Form von GIFs und Memes verewigt. Das Amüsement an der Backpfeife ruft jetzt auch noch die Krypto-Fraktion auf den Plan. In weniger als 24 Stunden nach dem „Watschen-Gate“ tauchten gleich 2 passende Krypto-Projekte auf.

NFTs und Watschen-Währung

Eines davon ist der „Will Smith Slap Dao“. Diese NFTs werden auf OpenSea zwischen 0,0001 (0,34 US-Dollar) und 69 Ether (235.028 US-Dollar) angeboten.

Das zweite Krypro-Projekt ist der Token „Will Smith Inu“ ($WSI). Die Kryptowährung wird auf verschiedenen Handelsplattformen angeboten. Nachdem sie geschaffen wurde, ist der Kurs zwischenzeitlich um 10.000 Prozent gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden liegt der Kursanstieg laut Coinmarketcap „nur“ noch bei 1.190 Prozent.

Auch wenn es offensichtlich ein Spaßprojekt ist, beträgt das Handelsvolumen in den vergangenen 24 Stunden 720.000 US-Dollar. Bei Will Smith Slap Dao ist das Handelsvolumen bisher immerhin bei 46.324 US-Dollar.

Will Smith hat nichts mit den Projekten zu tun

Beide Projekte zeigen das typische Problem in der Krypto-Szene. Mit den verfügbaren Tools ist es sehr einfach und schnell möglich Tokens aus dem Boden zu stampfen und zum Verkauf anzubieten – auf Basis von Inhalten oder Namen von Personen, die damit überhaupt nichts zu tun haben.

Häufig wird dann auf Unterlassung geklagt. Aufgrund dessen raten Kryptomarkt-Beobachter*innen davon ab, in solche Spaßprojekte zu investieren. Wenn etwa ein NFT-Projekt wegen einer Klage von OpenSea runtergenommen wird, hat man zwar noch das gekaufte NFT, kann es dort aber nicht mir zum Verkauf anbieten. Ähnliches könnte auch der Krypto-Watschen-Währung $WSI blühen, wenn die nach einer Klage nicht mehr von Handelsplattformen angeboten wird.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.