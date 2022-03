Nach Hack: Kryptowährung verliert fast kompletten Wert

Der Preis des an den Dollar gekoppelten Stablecoin CASH fiel innerhalb kürzester Zeit von einem Dollar auf 0,00005 Dollar , nachdem es ein sogenannte “ Infinite-Mint-Glitch ” ermöglichte, unbegrenzt neue Tokens zu erstellen. Normalerweise müsste dafür entsprechend Liquidität in den Pool eingezahlt werden, damit der Wert des Coins garantiert wird. Genau das musste mit dem Glitch nicht getan werden, es konnte auch so unendlich geprägt werden.

Der Total Value Locked (TVL) von Cashio - also der Gesamtwert an gebundenen Vermögenswerten - fiel um 28 Millionen Dollar, wie entsprechende Daten zeigen. CASH ist auf der Solana-Blockchain aufgebaut.

Stablecoins

Stablecoins - also Kryptowährungen, die an Fiatwährungen oder Edemetalle geknüpft sind - gelten aufgrund der vergleichsweise geringen Kursschwankungen üblicherweise als stabile Anlage. Allerdings kam es in der Vergangenheit bei anderen Coins bereits zu sehr ähnlichen Hacks. Dazu zählt etwa Safedollar, das auf Polygon basiert.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.