Wimdu: Im Web ist noch ein Baumhaus frei

Zimmer ab 10 Euro

Eine schöne Wohnung kostet im Schnitt 30 bis 60 Euro pro Tag, die günstigsten Angebote rangieren zwischen 10 und 20 Euro. Es gibt aber auch Unterkünfte für Gruppen, die 100 bis 300 Euro kosten. Die Preise sind abhängig davon, in welcher Stadt man eine Unterkunft sucht – die Vereinigten Staaten, etwa New York, seien teurer als Europa. Oster: „Wir haben auch ausgefallene Sachen im Programm, vom Penthouse mit Harbour-Blick bis zum Schloss oder zur einsamen Insel.“ Diese Angebote kosten im Schnitt 500 bis 1000 Euro/Tag. Aus Wien gibt es jetzt etwa 120 Angebote, auf 500 bis 1000 will man kommen. Auch Salzburg, Innsbruck und die heimischen Skiregionen will man ins Angebot aufnehmen.

Wimdu behält sich 15 Prozent Provision ein, 3 Prozent davon stammen vom Gastgeber, 12 Prozent bezahlt der Gast. Beispiel: Wird auf dem Portal eine Wohnung mit 112 Euro angepriesen, so gehen 97 Euro an den Gastgeber. Eine Versicherung ist bereits in den Kosten integriert.

Ein Stück vom Hotelkuchen

Seine Konkurrenten kennt Oster ganz genau – die Hotelerie. „Ich hoffe, dass wir ihnen ein bis zwei Prozent ihres Geschäfts wegschnappen.“ Das halten die Geldgeber jedenfalls für möglich, denn Wimdu hat – obwohl als Airbnb-Klon bezeichnet – geschafft, 90 Millionen Dollar an Geldmittel aufzutreiben, mit der die globale Expansion vorangetrieben wird.