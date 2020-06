Windows 10 nervt Nutzer mit neuem Pop-up

Windows 10 blendet neuerdings ein Pop-up auf dem gesamten PC-Bildschirm ein, was viele Nutzer zur Weißglut bringt. In dem Fenster heißt es: „Ziehen Sie einen noch größeren Nutzen aus Windows“. Das führt bei einigen zu Verwirrung, denn normalerweise erscheint das Pop-up nach der Installation von Windows 10. Viele glauben daher, dass ein Update auf ihrem PC durchgeführt wurde.

In diesem Fall wird das Fenster aber einfach so beim Hochfahren des PCs eingeblendet, wie Techradar berichtet. Microsoft wirbt mit dem Banner für die Dienste Windows Hello, Office 365 oder Onedrive.