Hacker installieren Windows 10 auf Samsung Galaxy S8

Windows 10 ist so programmiert, dass es auch auf Tablets und Notebooks mit ARM-Prozessoren läuft. Diesen Umstand haben sich Hacker zunutze gemacht, um das Betriebssystem von Microsoft auf Android-Smartphones zu installieren. Der Entwickler Evsio0n etwa hat einen Weg gefunden, Windows 10 auf einem Samsung Galaxy S8 zum Booten zu bringen.

Windows 10 auf Android-Handys

Darüber hinaus behauptet ein Hacker aus Spanien, Microsofts Betriebssystem auch einem Xiaomi Mi6 installieren zu können. Weitere Geräte, auf denen das Experiment bisher ausprobiert wurde sind ein Xiaomi Mi Mix 2S sowie ein OnePlus 6. Voraussetzung ist, dass das Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon 835 Chipset bestückt ist.

Derzeit ist der Hack allerdings noch ziemlich unbrauchbar, da weder der Touchscreen noch andere Funktionen wie Kamera und Sensoren verwendet werden können. Durch einen Microsoft-Fix für die ARM-Version von Windows 10 kann die Software zumindest soweit auf Telefonen zum Laufen gebracht werden, dass es nicht zur Überlastung des Speichers und folglich zu Abstürzen kommt.

Android auf iPhones installieren

In der Apple-Welt gibt es ähnliche Experimente. So versuchen Hacker seit Jahren Android auf einem iPhone zu installieren. Diese sind aber schon einen Schritt weiter. So funktionieren mit der aktuellen Betaversion zumindest Multitouch, WLAN sowie USB auf einem iPhone 7.