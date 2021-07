Windows-10-Upgrade: Microsoft erntet Shitstorm in China

Microsoft versucht mit allen Mitteln, Windows-Nutzer zum Upgrade auf Windows 10 zu überreden. Erst vor wenigen Tagen wurde Windows 10 als „empfohlenes Update“ eingestuft, weswegen nun ältere Windows-Versionen besonders aggressiv auf ein Upgrade drängen. Zudem sorgt ein „schmutziger Trick“ für Aufregung: Microsoft benachrichtigt Windows-Nutzer per Pop-up, dass ein Update zur Verfügung steht. Doch möchte man das Fenster per Klick auf „X“, dem Symbol für Schließen, beenden, wird das Upgrade dennoch gestartet.

"Marktposition missbraucht"

Dieser Trick wird nun auch in China scharf verurteilt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, häufen sich die Beschwerden über Microsofts Vorgehen auf der Social-Media-Plattform Weibo. So wurden laut Xinhua bis Freitag mehr als 1,2 Millionen Beschwerde-Postings abgesetzt. „Das Unternehmen hat seine beherrschende Marktposition missbraucht und die Regeln des Fair Play verletzt“, so Zhao Zhanling, ein Rechtsberater der „Internet Society of China“ ( ISC). Diese NGO vertritt die Interessen der chinesischen Internetkonzerne, wird aber auch von einigen staatlichen Organisationen und Behörden unterstützt.