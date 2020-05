"Windows XP ist und bleibt ein hochriskantes System“

Die Entscheidung Microsofts, mit dem seit 2009 verfügbaren Programm Security Essentials, selber einen Gratis-Virenschutz anzubieten, war in der Industrie mit einigem Misstrauen beobachtet worden. Vier Jahre später floriert das Antiviren-Geschäft der Konkurrenz weiterhin. Außerdem wird man das Gefühl nicht ganz los, dass Microsoft in diesem Bereich nicht auf die sonst vielerorts angestrebte Dominanz setzt, was Rains im Gespräch mit der futurezone auch indirekt bestätigt.

"Mit unserer Lösung ist es nie darum gegangen, die Antiviren-Industrie zu zerstören. Wir sehen die anderen Unternehmen als unsere Partner und ich denke alle Mitbewerber in diesem Geschäft wissen, dass man die Bedrohungslage nur in den Griff bekommt, wenn man zusammenarbeitet und die Informationen teilt", so Rains. Als weiteren Trumpf im Ärmel bewertet Rains zudem Windows 8 bzw. den Trend zu Apps, die nur nach eingehender Prüfung im Windows Store freigeschaltet werden. Die Kehrseite der Medaille sei allerdings, dass Malware nun nicht mehr nur auf Desktop-PCs abziele, sondern sämtliche mobile Geräte und Plattformen miteinschließe.