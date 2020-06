„Wir wollen den 3D-Druck demokratisieren“

Riihonen

UNIQA

Einfachheit, Zugänglichkeit sowie die Community. Die Community kam aber erst später dazu. Ich habe die Entwicklung des Arduino nicht von Beginn an verfolgt, aber wenn ich jemanden erklären möchte, was man damit machen kann, gebe ich gerne eine Lichtinstallation als Beispiel an. Man kann relativ komplexe Installationen programmieren, ähnlich demGebäude am Schwedenplatz. Mit etwas Suche findet man vermutlich ein bereits komplett dokumentiertes Projekt, das erklärt wie man so etwas selbst realisieren könnte. Und natürlich ist der Arduino auch sehr günstig.

Wie könnte man ein besseres Verständnis für Mikrocontroller und Elektronik vermitteln?

Riihonen: Schulen sind natürlich ein Weg, aber das Verständnis kann auch über Fablabs wie das Happylab und die Maker-Szene größer werden. Für Programmierung ist der Arduino der ideale Einstieg, vor allem durch die umfangreiche Dokumentation. Es stehen unzählige Projekte zur Auswahl, die man einfach nur ausprobieren muss. Es ist wie ein Lego-Set. Dann muss man das Interesse dafür bekommen, eigene Dinge zu erschaffen, dadurch verbreitet sich auch das Verständnis für Mikrocontroller schneller. Dafür braucht es coole Anwendungen, beispielsweise eine Steuerung für das Licht in meinem Haus, das sich per Sprachbefehl ein- und ausschalten lässt. Wenn das System einfach zu programmieren und installieren ist, werden sich auch viele Personen dafür begeistern. In den letzten drei bis fünf Jahren wurde diese Maker-Bewegung immer stärker. Man will vermehrt selbst Dinge erschaffen. Bislang war Elektronik ein Bereich für Geeks und Nerds aber mittlerweile ist dieser Bereich viel attraktiver geworden.