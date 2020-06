WooDoo: Indoor-Navi für Einkaufszentren

App für Flughäfen und Messen

Obwohl ein österreichisches Unternehmen, das kürzlich sein Büro im ersten Wiener Gemeindebezirk bezogen hat, ist Woodapples in Deutschland erfolgreich. Dort versorgt Woodapples bereits die Einkaufsmalls des Betreibers Multi Mall Management mit Apps, die eigens an das Design der jeweiligen Einkaufszentren angepasst werden. Navigation in den Shopping-Center funktioniert meist per GPS, und zwar wird der letztgültige GPS-Standort herangezogen. „Wir verhandeln derzeit mit vielen anderen Shopping-Center-Betreibern“, so Bender, „auch Flughäfen sind darunter.“ Denn die Lösung funktioniert bei allen so genannten „closed markets“, also auch Flughäfen, Einkaufsstraßen aber auch Events wie Messen. Dort fungiert die App als Guide zu den besten Angeboten, damit sich die Besucher besser im Aussteller-Dschungel zurechtfinden. Bei der Ferienmesse 2011 wurde Woodapples eingesetzt.

Das Woodapples-Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Woodapples ist speziell, „wir sind ein Full-Service-Anbieter“, so Bender. Woodapples kooperiert nicht mit den einzelnen Geschäften, sondern mit den Mall-Betreibern, denen meist ein gemeinsamer Marketing-Topf, aus denen die Aktionen finanziert werden, zur Verfügung steht. Bezahlt wird pro Klick auf die entsprechende Werbung. Full-Service deshalb, weil sich die Malls bzw. Geschäfte um nichts kümmern müssen, da der gesamte Inhalt auf Wunsch von Woodapples gestaltet werden kann. "Zudem haben wir ein Framework, mit dem unsere Partner ihre Kampagnen über ein Web-Interface selbst steuern können. Effizienz ist in dem Business extrem wichtig", Das Konzept ist jedenfalls so interessant, dass heuer ein Business Angel eingestiegen ist. Wer das ist, will Bender noch nicht verraten.