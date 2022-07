Wordle wird zum Brettspiel

Das beliebte Onlinespiel Wordle soll eine Brettspiel-Version erhalten. Spielefirma Hasbro und New York Times Games arbeiten dabei zusammen an einer Version mit dem Namen “Wordle: The Party Game”. Es ist für bis zu 3 Spieler*innen oder Teams konzipiert.

Wordle-Brettspiel mit Punkte

Wie bei der Onlineversion haben die Spieler*innen 6 Versuche, um ein Wort herauszufinden, das zuvor von der Gastgeber*in ausgedacht wurde. Je weniger Versuche man braucht, um das richtige Wort herauszufinden, desto weniger Punkte erhält man. Gewonnen hat am Ende die Spieler*in oder das Team mit den wenigsten Punkten.