Die beste Taktik, um bei Wordle zu brillieren

Den bunten Resultatebildern begegnet man in sozialen Medien öfters . Neiderfüllt blickt man dann möglicherweise auf die wenigen Versuche , in denen andere Menschen das täglich neue Rätsel lösen. Wer das eigene Abschneiden verbessern will, kann sich folgende Tipps ansehen.

In maximal 6 Versuchen gilt es, Wörter aus 5 Buchstaben zu erraten. Man bekommt farbliche Hinweise, ob einzelne Buchstaben im gesuchten Wort vorkommen und ob sie an der richtigen Stelle stehen.

Laut Duden hat im Deutschen der Buchstabe E die größte Vorkommenshäufigkeit . Er ist in 17,4 Prozent aller Wörter enthalten. Mit etwas Abstand folgen N, I, R, T, S und A. Das im Schnitt beste Startwort wird sich also entweder vollständig aus diesen Buchstaben zusammensetzen oder zumindest viele davon beinhalten. Beispiele wären RITEN, RATEN, ARSEN oder STEIN.

Hat man den ersten Tipp einmal abgegeben, erhält man das erste Resultat. Vorteilhaft ist es klarerweise, wenn möglichst viele Buchstaben nun grün (richtige Stelle im gesuchten Wort) oder gelb (kommt im gesuchten Wort vor, aber an anderer Stelle) hinterlegt sind. Wer gar keinen oder nur einen Buchstaben erraten hat, der kann sich nun überlegen, in einem zweiten Schritt ein völlig anderes Wort zu probieren.

Mit den am häufigsten im Deutschen vorkommenden Buchstaben könnte man auch die Wörter EINER, RIESE, TANNE, RINNE, oder SITTE formen. In diesem Fall hat man im Startwort quasi einen Buchstaben verschwendet , weil man einen doppelt verwendet hat. Immerhin geht es auch darum, in den 24 Buchstaben des Alphabets gleich einmal eine möglichst große Menge an Treffern zu landen.

Buchstabenkombinationen

In Profi-Sphären dringt man vor, wenn man bei korrekt erratenen Buchstaben daran denkt, mit welchem anderen Buchstaben sie im Deutschen oft im Duett erscheinen. Man spricht von so genannten Bigrammen. Die TU Freiberg hat dazu einen nützlichen Raster veröffentlicht, der zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit aufeinander folgender Buchstaben ist. Topplatziert ist dabei die Kombination ER, gefolgt von EN, CH, DE, EI, ND, TE, IN, IE, GE, ES, NE, UN und ST.

Ein Blick auf die Tasten

Wenn man bereits ein paar Tipps vergeblich abgegeben hat, lohnt sich ein Blick auf die Tastatur. Dort sind all jene Buchstaben, die man in den bisherigen Versuchen bereits verwendet hat, farblich markiert. Bei der Suche nach neuen Lösungswörtern kann man sich von der noch nicht verwendeten Buchstabenauswahl inspirieren lassen. In vielen Fällen wird man auf eine passable Kombination stoßen.

Doppelte Buchstaben - jetzt vielleicht schon

Aber aufgepasst: Als bereits verwendet markierte Buchstaben können im Lösungswort freilich noch einmal auftauchen. Darauf darf man nicht vergessen. Was es zu Beginn des Spieles zu vermeiden galt - also Buchstaben möglichst nicht zweimal zu verwenden - könnte nun notwendig werden. An dieser Stelle könnte man außerdem wieder ein Blick auf die Bigramme werfen. Die häufigsten Doppelbuchstaben in der deutschen Sprache sind SS, gefolgt von NN, LL, EE, MM, RR, DD, FF und AA.