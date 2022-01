Wordle spielen macht nicht intelligenter

Das webbasierte Worträtselspiel Wordle hat in den letzten Wochen sehr viele Nutzer*innen gewonnen, die zum Teil auf Twitter ihre Ergebnisse posten.

Sowohl bei Scrabble als auch bei Wordle müssen die Spieler*innen ihr Wortgedächtnis auf der Grundlage von Buchstaben durchsuchen und die Buchstaben über verschiedene Positionen hinweg mischen, um Lösungen zu finden. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten sind viele der bei Scrabble involvierten Gehirnprozesse wahrscheinlich auch beim Lösen von Wordles aktiv.

Professorin für Psychologie an der Universität von Calgary, Penny Pexman, hat Scrabble zusammen mit Kolleg*innen untersucht, um zu verstehen, wie Sprache im Gehirn verarbeitet wird und wie sich diese Verarbeitung mit der Erfahrung verändert. Das Ergebnis: Spiele wie Scrabble oder Wordle bringen außerhalb des Spielgeschehens keine messbaren Verbesserungen, wie sie in einem Beitrag von The Conversation schreibt.

Besser im Spiel

Scrabble-Profis verbringen viel Zeit mit dem Spiel, nehmen an Turnieren teil, lernen Wortlisten auswendig und üben das Mischen von Buchstabengruppen, um verschiedene Wörter zu bilden. Die Forscher*innen haben Wettbewerbsspieler*innen Aufgaben gestellt, um herauszufinden, wie all das Üben und Spielen von Scrabble ihre mentalen Prozesse verändert. Dabei haben sie festgestellt, dass sie Wörter schneller erkennen als diejenigen, die nicht regelmäßig Scrabble spielten – besonders bei vertikal präsentierten Wörtern. Außerdem erkennen sie Wörter schnell, ohne die Bedeutung vollständig zu verarbeiten, was wahrscheinlich daran liegt, dass die eigentliche Bedeutung im Spiel keine Rolle spielt.