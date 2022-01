Dieser Wordle-Klon ist nicht jugendfrei

Spiel mit unanständigem Wortschatz

Das Ziel bei Lewdle ist es, analog zu Wordle, ein geheimes Wort in 6 Versuchen zu erraten. Wenn einer der eingegebenen Buchstaben grün hervorgehoben ist, ist er an der richtigen Stelle. Gelb bedeutet, der richtige Buchstabe wurde erraten, befindet sich allerdings am falschen Ort. Ist der Buchstabe grau, hat er in dem gesuchten Wort gar nichts verloren.

Was Lewdle anders macht? Die gesuchten Wörter im Spiel sind durchwegs Schimpfwörter oder obszöne Begriffe wie etwa "Boobs" oder "Dicks".