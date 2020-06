WordPress 3.0: Über 30 Millionen Downloads

Die beliebte Blogging-Plattform Wordpress konnte sich über den 30 Millionsten Download ihrer aktuellsten Version 3.0 freuen. Der Zähler auf der Website überstieg die beachtenswerte Grenze im Laufe des gestrigen Sonntags. Bereits im Oktober war die Software von über 20 Millionen Usern heruntergeladen worden. Auch das kommerzielle Hosting-Angebot WordPress.com konnte sich im vergangenen Jahr über mehr als sechs Millionen neue User freuen.

Laut eigenen Angaben stiegen die Pageviews von WordPress.com 2010 im Vergleich zum Jahr davor um rund 53 Prozent auf über 23 Millarden an. Die steigende Nutzung spiegelt sich auch in dem Upload von Mediendateien wider: 2009 wurden rund 94,5 Terabyte an Fotos und Videos auf WordPress.com hochgeladen. Die Zahl der Postings konnte mit 146 Millionen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden. Die Anwender der mobilen Applikationen von WordPress stiegen 2010 sogar um das siebenfache an und lagen bei rund 1,4 Millionen. WordPress.com hostet nun rund die Hälfte aller Wordpress-basierten Blogs weltweit.

(futurezone)