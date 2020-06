x.news: TV-Recherchesystem für das 21. Jahrhundert

Es ist ein Problem, das es in allen Redaktionen der Welt gibt – die Informationsflut ist gewaltig; neben Agentur-Meldungen, Agentur-Videostreams, Web-Quellen, Foto-Diensten und Informationen aus dem Archiv fließen auch die Infos aus den Social Media-Portalen in die aktuelle Berichterstattung ein. Was bei Print- bzw. Online-Medien einfacher zu organisieren ist, wird bei Radio und TV noch ein wenig schwieriger, weil auch Radio- und Video-Quellen hinzukommen.

Auf der NAB-Show ( National Association of Broadcasters), die derzeit in Las Vegas stattfindet, wird mit x.news ein Newsroom-System, das auch als „story research-Lösung bezeichnet wird, für TV-Stationen vorgestellt. Abgesehen davon, dass bei diesem System auch österreichisches Know-How im Spiel ist (x.news wurde vom burgenländischen Unternehmen X-Art ProDivision entwickelt und mit internationalen Partnern vertrieben), laufen bei x.news alle Daten bzw. Informationen in einem User-Interface zusammen.