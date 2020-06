Yahoo pfeift ab sofort auf Do Not Track

Wer Yahoo-Seiten nutzt, hat ab sofort keine Wahl mehr: Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag bekanntgegeben hat, wird auf Do Not Track-Einstellungen im Browser bewusst keine Rücksicht mehr genommen. Der Schritt erfolge im Sinne eines personalisierten Web-Erlebnisses, heißt es in der Begründung. Seit Mittwoch, dem 30. April, sind die Do Not Track-Funktionen auf Yahoo-Webseiten nicht mehr aktiviert.

Ihre Privatsphäre könnten User weiterhin über die Yahoo-Einstellungen kontrollieren, versucht man zu beruhigen. Im sogenannten Yahoo Privacy Center kann die Verfolgung allerdings ebenfalls nicht ausgestellt werden. Nur die Anzeige von personalisierter Werbung kann man dort deaktivieren.