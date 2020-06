Yahoo will Online-Fußballrechte

Das Internetunternehmen Yahoo will sich die Übertragungsrechte an der deutschen Bundesliga für eine kostenlose Sportschau im Web sichern. „Uns geht es nur um die Internet-Rechte“, sagte der neue Yahoo-Deutschland-Chef Heiko Genzlinger in der am Montag erscheinenden „WirtschaftsWoche“.

Zwei Gebote

Yahoo wolle für die Saison 2013/2014 zwei Gebote abgeben, darunter eins für eine Übertragung im Internet vor der Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen. Da die Übertragungsrechte noch nicht ausgeschrieben sind, hält sich Yahoo dem Bericht zufolge auch die Option für eine zweite Variante offen. Dabei würden die Spiele im Internet erst mit einer Verzögerung von drei bis vier Stunden nach Spielende zu sehen sein, sagte Genzlinger weiter. „Wir werden für beides ein Angebot abgeben.“

Gute Erfahrungen in Großbritannien

Mit dem Internet-Fußball mache Yahoo in Großbritannien bereits gute Erfahrungen, weil Nutzer die Begegnungen zu der von ihnen gewählten Zeit und auch auf mobilen Geräten wie Handy, Tablet-PC oder Laptop ansehen könnten.Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hatte unlängst angekündigt, noch in diesem Jahr die Übertragungsrechte für die vier Jahre ab 2013 ausschreiben zu wollen.