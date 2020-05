YouTube will gegen ASCII-Erotik vorgehen

Die Einführung eines neuen Kommentarsystems auf dem Videoportal YouTube war von vielen Nutzern scharf kritisiert worden. Unter anderem wurde die zwangsweise Umstellung auf Google+-Konten und die damit aufgehobene Anonymität von YouTube-Kommentatoren beklagt. Außerdem sorgt das personalisierte Ranking von Kommentaren für Unmut. Mit anderen Änderungen stellt sich Google nun selbst ein Bein. Wie Ars Technica beschreibt, ufern etwa gepostete ASCII-Zeichnungen mit erotischen Inhalten aus, seitdem die Zeichenbeschränkung bei Kommentaren aufgehoben wurde.

So tauchen etwa mit herkömmlichen Keyboard-Symbolen gebastelte Penisse vermehrt in YouTube-Kommentaren auf. Durch viele Reaktionen darauf werden sie dank des neuen Ranking-Systems auch an prominenter Stelle unterhalb der YouTube-Videos platziert. Der Umstand sorgt bei einigen Kritikern für eine gewisse Schadenfreude.