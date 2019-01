YouTuber bastelt Maus mit eingebautem Computer

Der PC hat seinen Durchbruch unter anderem auch der Erfindung der Maus zu verdanken. Umso ironischer ist es, dass YouTuber Electronic Grenade nun eine Maus mit integriertem Computer gebaut hat. Die selbstentwickelte Konstruktion wirkt zunächst wie eine einfache Maus, doch das 3D-gedruckte Gehäuse verbirgt einige Geheimnisse. So wurde im Inneren des Maus-Computers der Raspberry Pi Zero W verbaut. An der linken Seite kann ein Fach ausgezogen werden, in dem sich eine kompakte Bluetooth-Tastatur befindet.