50 Jahre Computermaus: Zum Ausgleich züchtete der Erfinder Bienen

Die erste Maus

Schob Engelbart die Hand auf das Ding und bewegte es nach oben, unten, links oder rechts, setzte sich in Echttzeit auf der Leinwand des angeschlossenen Computers ein schwarzer Punkt in Bewegung. Kinderleicht löschte Douglas Engelbart mit dem präzisen Mauszeiger, den er „X-Y Position Indicator for a Display System“ nannte, Textzeilen, stellte sie um, verschob sie. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk.

Als er dann noch über einen Kopfhörer mit Mikrofon mit einem Forscher-Kollegen in einem 50 Kilometer entfernten Labor kommunizierte und beide gemeinsam an einem auf der Leinwand in der Entstehung zu sehenden Text arbeiteten, war es um die Zuschauer geschehen. Sie spendeten frenetischen Applaus. Der anwesende Journalist Steven Levy prägte danach in einem hymnischen Text die Formulierung von der „Mutter aller Präsentationen“.

Erst viele Jahre später, als die „One more thing“-Auftritte von Apple-Genius Steve Jobs Kult-Charakter gewannen, erinnerten sich Ältere daran, dass es „Mäusevater“ Engelbart war, der diesen Stil der quasi im Vorbeigehen geleisteten Produktverkaufe geprägt hatte.

Weder Glück noch Geld

Viel Geld und Glück brachte ihm die Sensation nicht. Engelbart, der zu den unter Wert geschlagenen Pionieren des Computerzeitalters gehörte, starb 2013 im Alter von 88 Jahren als reichlich unreicher Mann. Dafür heimste er immaterielle Ehren ein. Er ist Träger des renommierten A. M. Turing Award der „Association for Computing Machinery“. Auch die „National Medal of Technology“ wurde ihm verliehen.

Douglas C. Engelbart wurde 1925 im Westküsten-Bundesstaat Oregon geboren. Er wuchs auf dem elterlichen Bauernhof auf, studierte nach der Highschool Elektrotechnik. Im Zweiten Weltkrieg war er als Radartechniker zwei Jahre lang bei der Marine. Zurück im Zivil-Leben, brachte er die Universität hinter sich und zog gen Süden, um bei der „National Aeronautic Commission“ (Vorläufer der NASA) sein Glück zu suchen. 1955 schaffte Engelbart in Berkeley den Doktortitel. Im Jahr darauf verlegte er seine Aktivitäten an das renommierte Stanford Research Institute. Dort baute er 1963 ein eigenes Forschungslabor auf, das „Augmentation Research Center“, und wurde schnell zu einem der wichtigsten Schrittmacher für die Entwicklung moderner Computersysteme.

Schwerpunkt seiner Arbeit war das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Die Erfindung der „Maus“ und der parallele Einsatz mehrerer Arbeitsfenster auf dem Computer-Bildschirm gehen auf sein Konto. Auch beim Arpanet, dem Vorläufer des Internets, das als Netzwerk zwischen US-Forschungsinstituten 1969 den Betrieb aufnahm, war er einer der Pioniere. Engelbarts Computer war damals der zweite „Host“ des gesamten Netzes. Dafür entwickelte sein Team die Software NLS.