YouTuberin filmt Koffer mit Leiche - ohne es zu wissen

Erst am Sonntag wurde eine weitere Tote in einem Koffer aus einem mit Giftwasser verschmutzten See gezogen, der sich nahe einer stillgelegten Mine im Westen der Hauptstadt Nikosia befindet. Das ist genau der See, den Funk 2018 aufgesucht hatte. Ein 35 Jahre alter Mann - ein Hauptmann der zyprischen Nationalgarde - hat gestanden, fünf Frauen und zwei Mädchen getötet zu haben.

YouTuberin reagiert entsetzt

Nachdem die Reise-Bloggerin von der fürchterlichen Mordserie erfuhr, hat sie in einem Blogpost dazu Stellung genommen. "Das ist schrecklich und ich bin am Boden zerstört", schreibt sie. An dem See habe es sich damals unheimlich angefühlt, aber nichts habe auf einen so schrecklichen Zufall hingedeutet.