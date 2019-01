Makaber und faszinierend: Historische interaktive Mordkarte von London

In einer Presseaussendung teilt die Universität auch Daten rund um das mörderische London des Mittelalters. So fanden 68 Prozent der Morde in den geschäftigen Straßen und auf öffentlichen Plätzen statt. Sechs Morde fanden in Sakralbauten statt, nur zwei Morde in Bordellen – die Gotteshäuser waren also der gefährlichere Aufenthaltsort.

Sonntagliches Morden

Der Großteil der Mörder (92 Prozent) waren Männer, der Großteil der Morde fand in den frühen Abendstunden statt. Töten war offensichtlich eine Wochenendbeschäftigung, denn fast ein Drittel (31 Prozent) aller Morde fanden am Sonntag statt. „Sonntag war der Tag, an dem die Menschen ihre Freizeit mit Trinken und Glücksspiel verbrachten, die daraus entstehenden Reibereien resultierten oft in körperlicher Gewalt“, sagt Eisner.