Zehn Millionen Menschen nutzen Smart-Home-Anwendungen

Lösungen für das vernetzte Zuhause setzen sich nach Einschätzung des Branchenverbands Bitkom bei den Menschen in Deutschland durch. Vor allem als Assistenzsysteme für kranke und ältere Menschen könnten sich die Verbraucher solche Lösungen vorstellen, ergab eine Studie des Verbands. Intelligente Heizsysteme sind demnach für 42 Prozent der Befragten interessant, 38 Prozent würden sich für eine fernsteuerbare Sicherheitstechnik entscheiden. Demnach nutzen 14 Prozent der Bürger in Deutschland bereits heute sogenannte Smart-Home-Anwendungen. „Das sind immerhin zehn Millionen Bürger, also schon eine große Anzahl von Leuten“, sagte Bitkom-Präsident Christian Illek.

Für eine steigende Akzeptanz brauche es bedürfe es aber noch eine Menge Aufklärung, sagte Illek. Als größtes Hindernis gaben 37 Prozent der 1004 Befragten unter 14 Jahren an, dass der Einbau solcher Lösungen zu aufwendig sei, 33 Prozent schätzen entsprechende Installationen als zu teuer ein. Die Anbieter müssten ihre Kunden deutlicher über Aufwand und Kosten informieren, sagte Illek.