Zehntes Security Forum in Hagenberg

Bei dem Hagenberger Security Forum handelt es sich um die jährliche IKT-Sicherheitskonferenz des "Hagenberger Kreises zur Förderung der digitalen Sicherheit", welche die neuesten Themen aus dem Bereich der Informationssicherheit anspricht. Die Veranstaltung richtet sich dabei in erster Linie an IT-Leiter, Sicherheitsverantwortliche sowie Geschäftsführer von Klein- und Mittelunternehmen.

Die Vorträge im heurigen Jahr umfassen unter anderem die Themen Wirtschaftsspionage, AnonAustria sowie IT-Sicherheit im Bereich von IPv6. Das Forum läuft dabei wieder an zwei Tagen ab: Am ersten Tag der Veranstaltung werden in den Räumlichkeiten der FH Oberösterreich, Fakultät für Informatik/Kommunikation/Medien Hagenberg, mehrere Vorträge in zwei Vortragsreihen abgehalten, wobei eine eher die technische Seite, die andere eher die rechtlich-managementorientierte Seite der IT-Sicherheit beleuchten wird. Am zweiten Tag bietet der Veranstalter dem Besucher die Möglichkeit, an einem von zwei Workshops (jeweils von 9 bis 16 Uhr) teilzunehmen.

