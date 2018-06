Zeitschriften-Flatrate Readly im Test: Streifzug durch die Welt der Magazine

In der Musik- und Filmwelt haben sich Abo-Angebote, bei denen gegen eine monatliche Gebühr auf ein breites Angebot an Songs, Alben, Filmen und Serien zugegriffen werden kann, bereits seit längerem durchgesetzt. Auch im Zeitschriften- und Magazinbereich nehmen solche Modelle Fahrt auf. In Österreich sind erste Anbieter bereits am Start.

Das bei weitem größte Angebot bietet der aus Schweden stammende Dienst Readly mit knapp 2800 österreichischen und internationalen Titeln. Wir haben uns den seit dem vergangenen Jahr in Österreich verfügbaren Dienst angesehen.