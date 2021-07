Zwei Monate Untersuchungshaft wegen Pokemon-Jagd in Kirche

Das Spielen von Pokémon Go in einer russischen, orthodoxen Kirche sei eine absichtliche Provokation im Stile des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo.

In Russland ist gegen einen 21-jährigen Video-Blogger eine zweimonatige Untersuchungshaft verhängt worden, weil er in einer orthodoxen Kirche Pokémon Go gespielt und davon ein Video veröffentlicht hatte. Wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung und der Verletzung von religiösen Gefühlen droht Ruslan Sokolowski laut russischen Medienberichten eine mehrjährige Freiheitsstrafe, berichtete Kathpress.