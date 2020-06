Zynga soll Spieleentwickler beklaut haben

Der Spielehersteller Zynga sieht sich derzeit mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Der kalifornische iPhone-Spieleentwickler NimbleBit wirft dem Unternehmen vor, das Konzept für das neue Spiel Dream Heights von ihren beliebten Titel Tiny Towers abgekupfert zu haben. Dream Heights wurde erst vergangene Woche im kanadischen App Store gestartet und weist frappierende Ähnlichkeit zu Tiny Towers auf, das 2011 von Apple als iPhone Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.

David gegen Goliath

Auch wenn Plagiatsvorwürfe besonders bei derartigen Apps nicht selten sind, so ist es das David gegen Goliath-Szenario, dass bereits jetzt für Aufsehen sorgt. Das börsennotierte Unternehmen Zynga, das derzeit mehr als 200 Millionen Kunden hat, muss sich nämlich nun gegen ein aus drei Personen bestehenden Team von Spieleentwicklern wehren, das mit einem offenen Brief die Sympathien der Internet-Community auf ihre Seite ziehen konnte. Ian Marsh, einer der Entwickler bei NimbleBit, postete auf Twitter den Brief, der die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Titeln aufzeigt.

Zweifel an Vorwürfen

Der Blog Kotaku wies in einem Blogpost darauf hin, dass auch NimbleBit bei der Erstellung von Tiny Towers auf alte Ideen zurückgriff. Denn die Spielidee stammt eigentlich vom Maxis-Klassiker SimTower aus dem Jahre 1994. Auch hier galt es ein Hochhaus zu entwerfen und dessen Bewohner zufrieden zu stellen. Mittlerweile kann der Titel bereits kostenlos und vollkommen legal aus dem Internet runtergeladen werden.