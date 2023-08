7 smarte Lösungen für ein sicheres und komfortables Zuhause

28.08.2023

Zuhause ist unser sicherer Hafen, aber wie wird es sowohl sicherer als auch komfortabler? Entdecken Sie sieben Smart Home Produkte, die Ihr Leben einfacher gestalten und dabei auch noch Ihr Budget schonen.

Daheim ist es doch am schönsten. Damit das auch so bleibt, gilt es, das kostbare Zuhause angemessen zu schützen. Am effizientesten funktioniert dies, indem sich Ihr Home in ein Smart Home verwandelt und somit selbst auf sich aufpassen kann. Ob Überwachungskamera und Zutrittskontrolle gegen unerwünschte Besucher:innen oder Rauchwarnmelder für den Brandschutz: Smart vernetzte Geräte erkennen potenzielle Gefahren, bevor sie eskalieren.

© tink

Wenn’s mal brennt Warum Smart Homes so smart sind? Weil sich alle smarten Geräte von einem Ort aus zuverlässig steuern lassen. Dank des Bosch Smart Home Controller sind nun alle Geräte miteinander verbunden. Auch die drei Rauchwarnmelder, die Teil dieses intelligenten Sicherheits-Set sind, lassen sich unkompliziert in Ihr Smart Home Sicherheitssystem integrieren. Für umfassende Kontrolle und Schutz gegen Rauch und Feuer.

© tink

(No) key to safety Eine neue Freiheit ganz ohne Schlüssel; aber bitte sicher: Smarte Türschlösser sperren Haustüren ganz automatisch oder per App auf und zu. Somit gehören sperrige Schlüsselbunde der Vergangenheit an. Mit dem Nuki Smart Lock 3.0 lassen sich smarte Zutrittsberechtigungen spielend einfach in verschiedene Smart Home Systeme integrieren. Dabei wird durch modernste Verschlüsselungstechnologien besonders Wert auf ein sicheres und zuverlässiges Schloss gelegt. Für maximale Sicherheit ist also gesorgt.

© tink

Mehr als eine einfache Türklingel Ein ideales Duo für den Einstieg in die Welt der Smart Homes: Die Google Nest Doorbell mit integrierter Kamera hält die Welt vor Ihrer Haustüre fest im Visier. Ein Highlight: Durch ihre intelligente Paket-, Personen- und Fahrzeugerkennung behält sie für Sie stets den Überblick. Gemeinsam mit dem Google Nest Hub (2. Generation) bildet sie eine perfekt aufeinander abgestimmte Smart Home Zentrale, die weder an Sicherheit noch Komfort zu wünschen übrig lässt. Denn das smarte Display zeigt Ihnen nicht nur, was vor Ihrer Haustüre vor sich geht, sondern ist auch Bilderrahmen, Musikanlage, persönlicher Assistent und vieles mehr.

© tink

Stick up your safety game Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser - vor allem, wenn es schnell gehen muss: Wer seine Innenräume auch im Urlaub stets im Auge behalten möchte, aber keine Zeit für ein aufwendiges Installationsverfahren hat, macht mit der Ring Stick Up Cam Battery einen wahren Glücksgriff. Binnen max. 5 Minuten ist sie aufgebaut, in weiteren 10 Minuten mit Hilfe der App konfiguriert und funktionsbereit. Dabei büßt sie nichts an Qualität ein: Die smarte Indoor-Sicherheitskamera bietet eine 1080p HD-Videoüberwachung, eine intelligente Bewegungserkennung und eine praktische Zwei-Wege-Kommunikation. Die Ring Stick Up Cam Battery kommt im 4er-Set plus Ersatzakku und besticht mit einem herrlich schlichten, modernen Design.

© tink

Licht und Kamera in einem Was die Netatmo Smarte Außenkamera so besonders macht? Sie ist Außenlicht und Sicherheitskamera zugleich. Via App kann das Flutlicht manuell oder automatisch von überall aus gesteuert werden. Mit einem Weitwinkel von 100° und 1080p Full-HD verspricht sie eine gestochen scharfe Bildqualität - auch in 20 Metern Entfernung oder bei Nacht. Und wer Angst vor unnötiger Aufregung hat: Die Kamera besitzt einen innovativen Bewegungsmelder, der zwischen Tieren, Fahrzeugen oder Personen unterscheiden kann und somit die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen reduziert.

tink-Tipp: Toggle Infobox Hier können Sie die Netatmo Smarte Außenkamera im Doppelpack kaufen.*

© tink

Es werde Licht von nah und fern Honey, I’m home: Wer kommt nicht gerne im hell erleuchteten Zuhause heim? Mit Eve Energy ist dies auch möglich, wenn vor Ihnen noch niemand daheim ist. Denn Lampen und Geräte lassen sich auch von unterwegs bequem per Sprache oder App steuern. Dabei spielt die maximale Sicherheit eine besonders große Rolle: Die Kombination aus modernster Thread-Netzwerktechnologie und dem zukunftssicheren Standard Matter verzichtet gänzlich auf Tracking und schützt somit zu jeder Zeit Ihre Privatsphäre. Eve Energy ist mit allen Apple- und Android-Geräten kompatibel und sorgt in nur wenigen einfachen Schritten für ein gemütliches, smartes Zuhause.

© tink

Alles im Blick Keine toten Winkel mehr: Der eufy Solo Cam S220 bleibt kein Spot im Außenbereich verborgen. Die hochmodernen, wetterfesten Kameras kommen im Doppelpack und glänzen mit so manchem smarten Highlight: Mit der eufy App können Sie ihr Grundstück 24/7 von überall aus live beobachten. Zusätzlich sorgt die Infrarot-Nachtsichtfunktion auch bei Nacht für maximale Sicherheit. Und das Beste: Das verbaute Solarpanel benötigt nur drei Sonnenstunden, um den täglichen Energiebedarf zu sichern. Dank des Solarbetriebes ist außerdem keine Verkabelung nötig. Eine klare Win-Win-Win Situation!