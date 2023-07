Was sind die häufigsten iPhone-Probleme und wie kann man sie lösen?

Eines der häufigsten Probleme ist ein Riss im Display, der durch einen Sturz verursacht wurde. Manche Nutzer haben aber auch Probleme mit der Berührungsempfindlichkeit des Displays oder es reagiert überhaupt nicht. Die Ursache ist manchmal ein Softwarefehler, aber meistens ist es auch ein mechanischer Defekt. In all diesen Fällen muss meist das gesamte Display ausgetauscht werden.

Obwohl Apple-Smartphones mit hochwertigen Materialien, High-End-Komponenten und Liebe zum kleinsten Detail hergestellt werden, sind sie nicht ohne Probleme. Welche machen den Besitzern am meisten zu schaffen und wie kann man sie beheben?

Es ist schlecht für Ihren Smartphone-Akku, wenn Sie ihn regelmäßig zu 100 % aufladen und ihn dann bis auf null entladen. Wenn Sie möchten, dass der Akku so lange wie möglich hält, sollten Sie versuchen, den Ladezustand zwischen 20 und 80 % zu halten.

Die iPhone-Kameras haben manchmal Probleme mit der Fokussierung oder dem Blitz . Viele Benutzer stellen auch fest, dass sich die Kamera einfach nicht einschalten lässt. Dies ist meist auf einen Hardwarefehler zurückzuführen, der durch einen starken Stoß oder den Kontakt mit Flüssigkeit verursacht wurde. Eine beschädigte Kamera wird in der Regel durch eine neue Kamera ersetzt .

Einfrieren des Telefons

Das Einfrieren des Telefons und ruckartige Bewegungen werden oft durch überfüllten Speicher verursacht. Wenn er zu mehr als 90 % voll ist, sollten Sie versuchen, nicht benötigte Dateien zu löschen oder sie in einen Cloud-Speicher zu verschieben. Auch veraltete Betriebssysteme sind oft die Ursache. Vergessen Sie also nicht, sie regelmäßig zu aktualisieren. In seltenen Fällen wird das Einfrieren und Ruckeln durch einen Hardware-Fehler verursacht.

Wollen Sie ein beschädigtes iPhone reparieren? Bei FixShop finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör.