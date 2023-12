Wie pflegt man die iPhone-Batterie im Winter? Mit diesen Tipps hält die Batterie länger

Es ist kein Geheimnis, dass die Akkus von Smartphones im Winter ziemlich leiden und bei zu kalten Temperaturen nicht optimal funktionieren. Daher kann es sein, dass sich Ihr iPhone schneller entlädt als sonst. Was kann man also tun?

Halten Sie Ihr iPhone bei angemessenen Temperaturen

Die Batterielebensdauer ist der Zeitraum, in dem die Batterie die vom Hersteller angegebene maximale Kapazität hat. Batterielebensdauer" bedeutet die Zeitspanne, in der das Gerät verwendet werden kann, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Wenn ein iPhone über einen längeren Zeitraum und regelmäßig kalten Temperaturen ausgesetzt ist, sinkt nicht nur die Lebensdauer der Batterie, sondern auch die des Akkus.

Was ist bei niedrigen Temperaturen zu beachten? Im Allgemeinen liegt die ideale Temperatur für den Betrieb Ihres Telefons bei 16-22 °C. iPhone-Smartphones sind für Temperaturen zwischen 0-35 °C ausgelegt. Sobald Sie Ihr Gerät außerhalb dieses Temperaturbereichs betreiben, ist es für die Taschenlampe nicht mehr ideal.

Eine Telefonhülle kann auch helfen

Tragen Sie Ihr Telefon im Winter in einer warmen Tasche, z. B. in Ihrer Hose oder einem Sweatshirt, wo es durch Ihre Körperwärme natürlich erwärmt wird. Auch eine iPhone-Hülle kann in dieser Hinsicht hilfreich sein, da sie das Gehäuse des Telefons ein wenig vor der Kälte schützt. Achten Sie darauf, Ihr Smartphone nicht im Auto oder an anderen Orten im Freien liegen zu lassen, wo es Minusgraden ausgesetzt ist.

Energiesparmodus einschalten

Einer der Faktoren, die sich auf die Lebensdauer und Kapazität des Akkus auswirken, ist die Kombination der Dinge, die Sie mit Ihrem Gerät tun. Sie können die Außentemperatur nicht beeinflussen, aber Sie können Software-Aktivitäten einschränken, die der Taschenlampe unnötig Energie entziehen.

Schalten Sie mobile Daten- oder Standortdienste aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Um maximale Energieeinsparungen zu erzielen, aktivieren Sie in den Einstellungen den Energiesparmodus, um die Helligkeit des Displays vorübergehend zu reduzieren und bestimmte unnötige Funktionen und Hintergrundaktivitäten einzuschränken. Dadurch wird der Akku spürbar langsamer entladen.