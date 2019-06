19 Games von der E3, die man nicht verpassen will

Ori and the Will of the Wisps

Ein ungewöhnlicher Publikumsliebling hat einen kräftigen Österreich-Bezug. "Ori and the Will of the Wisps" ist ein Jump & Run und kommt von den Moon Studios, die mit einem weltweiten Entwicklernetz arbeiten und maßgeblich vom Wiener Thomas Mahler gegründet wurden. Mit dem Vorgänger ("Ori and the Blind Forest") gelang ein dank wunderschöner Spielwelt und kniffligem Spielprinzip unerwarteter Hit. Dass der Nachfolger nun offiziell im Februar 2020 erscheint, trifft deshalb auf viel Vorfreude.