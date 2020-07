5 Racing-Games zum Start in die neue Formel-1-Saison

Need for Speed: No Limits

Wenn es um Racing Games geht, darf ein Franchise nicht fehlen: Need for Speed. Die bekannte Rennserie existiert seit einer gefühlten Ewigkeit und schaffte es dank einiger Klassiker für PC und Konsole in die Herzen vieler Racing-Fans.

Auch in Need for Speed: No Limits geht es darum, zum König des Untergrund zu werden. Dazu setzt Need for Speed schon fast pflichtmäßig auf originalgetreue Fahrzeuge. Zur Auswahl steht hier alles, was das Auto-Herz begehrt. Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, McLaren und viele weitere Marken sind vertreten. Jedes dieser Fahrzeuge kann mit unzähligen Teilen modifiziert und optisch verändert werden.

Gekämpft wird in illegalen Straßenrennen gegen feindliche Crews und gegen die Polizei, die unserem Treiben ein Ende setzen möchte. Mehr als 1000 Rennen können in No Limits absolviert werden. Jeder Sieg schaltet dabei neue Teile und edle Fahrzeuge frei.

Auch in Sachen Optik muss sich dieser NFS-Teil nicht verstecken. Die Auto-Modelle sind mit vielen Details versehen und auch auf dem Smartphone eine Augenweide.

Need for Speed: No Limits ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.