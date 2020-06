Die 5 verrücktesten Simulationen für iOS und Android

Will it Grind?

Müllhäcksler, ganz korrekt Küchenabfallzerkleinerer genannt, sind Geräte, die in unseren Breitengraden eher selten zu finden sind. Meist können wir diese in US-amerikanischen Serien oder Filmen sehen, da Abfallzerkleinerer dort relativ weit verbreitet sind. Wer jetzt das Bedürfnis verspürt, sich eine solchen Häcksler anzuschaffen, um dann unterschiedlichste Dinge zur reinen Unterhaltung durchzujagen, sollte sich zuerst Will it Grind ansehen.

Der Simulator ist die perfekte Alternative für Küchenabfallzerkleinerer-Fans. In Will it Grind können wir unzählige Dinge zerkleinern. Bananen oder Karotten können etwa durchgejagt werden. Aber auch Rosen oder Orangen lassen sich in den Häcksler stopfen. Wer schon immer wissen wollte, ob auch Dinge abseits von Lebensmitteln durch so einen Abfallzerkleinerer gehen, findet bei Will it Grind die Antwort.

Glasflaschen, Schlüssel oder ganze Smartphones können durch den Abfluss gedrückt werden, inklusive dazu passenden Soundeffekten. Je mehr wir häckseln, desto mehr Münzen bekommen wir, die sich wiederum gegen Objekte zum Zerstören tauschen lassen.

Will it Grind ist kostenlos für Android erhältlich.