Die besten Spiele der 90er-Jahre für iOS und Android

Streets of Rage 2

Das kultige Beat 'em up von Sega gibt es bereits seit zehn Jahren auf dem Smartphone. Einem Spiel, das in den Neunzigern geboren wurde, schadet das aber nicht zwangsläufig. Sega hat den Klassiker ohne ausschweifende Zusatzarbeit in seinen hauseigenen Emulator gesteckt und auf die Geräte der heutigen Zeit bugsiert. Herausgekommen ist ein Gaming-Erlebnis, das nahe an die guten alten Zeiten herankommt.

Streets of Rage ist ein klassischer Sidescroller, in dem wir uns im wahrsten Sinne des Wortes durch die Straßen boxen dürfen. Axel, Blaze, Max und Skate müssen Mr. X besiegen und Adam, einen ehemaligen Cop, befreien. In den verschiedenen Leveln begegnen wir dabei ständig einzelnen Gegnern oder ganzen Gruppierungen, die mit Schlägen, Tritten und Spezialbewegungen aus dem Weg geräumt werden müssen.

Die Steuerung ist für ein Spiel dieses Alters angemessen. Statt neue Touchgesten zu implementieren, hat man bei Sega einfach virtuelle Knöpfe im Bild platziert, die eine reibungslose Steuerung ermöglichen. Gewöhnungsbedürftig sind die On-Screen Tasten aber trotzdem.

Streets of Rage 2 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.