5 Apps, mit denen man schlechte Gewohnheiten los wird

Coach.me

Auch Coach.me setzt auf Motivation durch andere, geht aber in Sachen Unterstützung noch einen Schritt weiter. Dafür fragt Coach.me zuallererst ab, was genau wir eigentlich Wünschen. In vordefinierten Listen können wir dazu unsere Ziele auswählen. Beispielsweise gibt es die Kategorien „Get Fit“ oder „Lern a Skill“. Hier stehen dann je nach Kategorie unter anderem Lauftraining, Muskeltraining oder Gitarrespielen zur Auswahl.

Dass Coach.me hier eine etwas engere Kategorisierung vornimmt, hat einen besonderen Grund. Um Nutzer auch wirklich den richtigen Communities zuteilen zu können, muss die App exakt wissen, was wir vorhaben. Neben dem Tracking sind die Community und das Coaching nämlich die zentralen Features der App. Wenn wir etwa Lauftraining als Ziel haben, können wir uns in Coach.me mit anderen Läufern austauschen.

Tipps für Muskelkater oder zur Steigerung der Pace lassen sich so in der jeweiligen Community erfragen und gleichzeitig zur Motivation heranziehen. Wer zusätzliches Coaching benötigt, kann direkt in der App noch einen Schritt weiter gehen. Coach.me bietet persönliche Coaches an, die wir jederzeit anschreiben und um Tipps fragen können.

Außerdem motivieren uns auch diese zusätzlich und verfolgen laufend unsere Fortschritte. Ganz billig ist der Service aber nicht. Je nach Thema kosten die Coaches ab 15 Euro aufwärts pro Monat.

Coach.me ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.