7 Smartphones-Games, die vollkommen kostenlos sind

Ultraflow & Ultraflow 2

Im Bereich der Puzzler anzusiedeln sind die beiden Ultraflow-Teile. Das minimalistische Spiel punktet mit seiner einfachen Grafik und den gleichzeitig herausfordernden Aufgaben. Bei Ultraflow gilt es einen nummerierten Ball in einen größeren Kreis zu befördern.

Dazu dürfen wir den Ball aber nur begrenzt hoppeln lassen. Überschreiten wir die vorgeschriebene Anzahl an Sprüngen, bevor der Ball im Ziel landet, explodiert dieser.

Das in der Theorie relativ einfach klingende Spiel sollte keineswegs unterschätzt werden. Trotz der einfachen Gestaltung kratzt Ultraflow schnell an der Geduld. Ein entlastender Faktor ist das Fehlen von Timern oder anderen Beschränkungen. Mit 99 Levels in Teil 1 und 180 Levels in Teil 2 sorgt Ultraflow auf jeden Fall für Beschäftigung.

Ultraflow (iOS | Android) und Ultraflow 2 (iOS | Android) sind kostenlos erhältlich.