Die besten Detektiv-Games für iOS und Android

Her Story

Ein Spielerlebnis der besonderen Art bietet Her Story. Das bereits fünf Jahre alte Spiel ist keineswegs in die Jahre gekommen und dank der einzigartigen Aufmachung auch heute noch den Download wert. In Her Story nehmen vor einem Computer platz, der uns Zugriff auf die Polizeidatenbank ermöglicht. Über Hunderte Videoclips verteilt können wir so eine siebenteilige Befragung einer Britin aus dem Jahr 1994 nachvollziehen.

In der Befragung geht es um den verschwundenen Ehemann der Frau. Her Story findet dabei ausschließlich an dem bereits erwähnten PC statt. Die Eingabe von verschiedenen Suchbegriffen ermöglicht es uns, den ungeklärten Fall neu aufzurollen. Besonders interessant ist Her Story vor allem aufgrund des offenen Verlaufs. Statt vom Spiel einen vorgefertigten Weg serviert zu bekommen, müssen wir uns selbst durch die Datenbank und die vielen Hinweise kämpfen. Jedes Schlagwort, das wir eingeben, fördert aber neue Ergebnisse zutage. Die nicht-lineare Story vermittelt dabei mehrmals das Gefühl, dass wir den Fall bereits gelöst haben.

Ein kurz darauf gefundener Clip kann dieses Gefühl aber im Handumdrehen wieder zerstören. Auch das Spiel mit Gefühlen beherrscht Her Story perfekt. Während ein Clip nur Wut und Hass für die Befragte hervorruft, sympathisieren wir nach dem nächsten Clip wieder mit ihr. Die starke schauspielerische Leistung in Kombination mit dem hohen Maß an Eigenständigkeit machen Her Story zu einem spannenden und abwechslungsreichen Spiel, in dem man sich leicht verliert.

Her Story ist um 4,49 Euro für iOS und um 5,49 Euro Android erhältlich.