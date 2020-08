Kultspiel Minesweeper: Die besten Neuauflagen für iOS und Android

Maze Frontier

Eine besondere Implementierung von Minesweeper hat man sich bei Maze Frontier einfallen lassen. Die Entwickler haben den Klassiker in ein Story-Game gepackt und mit anderen Rätsel-Elementen kombiniert. Die Geschichte handelt von einem Jungen, der ein verstorbenes Mädchen wieder zurückbringen möchte.

Auf dem Weg zu seinem Ziel muss er einige Rätsel lösen und Kristalle einsammeln. Auf einer eigenen 3D-Map bewegen wir unseren Protagonisten dafür mittels Tippgesten durch die Welt und landen immer wieder bei neuen Aufgaben. Beispielsweise tauchen vor uns Blöcke auf, die mit Fallen versehen sind. Hier müssen wir nach dem klassischen Minesweeper-Konzept die gefährlichen Felder finden, um unseren Weg fortsetzen zu können.

Außerdem müssen wir vereinzelt Blöcke in der richtigen Reihenfolge verschieben, um uns den Weg freizuräumen. Die Rätsel selbst sind nicht allzu schwer, an manchen Stellen braucht es aber mehrere Versuche. Scheitern wir an einer Stelle, werden wir zurück an den Kontrollpunkt geschickt. Atmosphärisch ist Maze Frontier fast perfekt. Dank angenehmer Musik und optisch ansprechender Aufarbeitung ist das Spiel auch zum Entspannen geeignet.

Lediglich der nervige Ton beim Einsammeln von Münzen stört die Idylle. Ebenfalls problematisch ist die katastrophale Übersetzung des Spieles, die sich bereits am übersetzten Titel im App Store erkennen lässt. Auf Deutsch heißt Maze Frontier nämlich „Labyrinth-Grenze-Minensuchboot“. Eine Umstellung auf Englisch ist aber glücklicherweise möglich.

Maze Frontier ist kostenlos für iOS erhältlich.