Die besten Flugsimulatoren für iOS und Android

RFS - Real Flight Simulator

Bei RFS steht einzig und alleine das Fliegen im Fokus. Statt die Simulation mit zusätzlichen Komponenten wie etwa dem Aufbau einer Fluglinie und Verwaltungsakten zu füllen, können wir hier einfach nur fliegen. RFS bietet uns die Möglichkeit, Starts und Landungen einzeln zu absolvieren, falls wir gerade Lust auf kleine Herausforderungen haben oder üben möchten.

Selbstverständlich sind auch volle Flüge möglich. Fliegen können wir hier die unterschiedliche Modelle. Vom Leichtflugzeug bis zur 747 ist alles vertreten. Und auch die Anstriche der Flieger lassen sich auswählen. Qantas ist genauso vorhanden wie die frühere Fluglinie Pan Am. Auf Wunsch können wir einen eigenen Anstrich erstellen und mit anderen Spielern auf der Welt teilen.

RFS bietet Echtzeit-Verkehr für die 35 größten Flughäfen der Welt an und auch in der Luft werden Flüge in Echtzeit dargestellt. Dies ermöglicht nicht nur das Fliegen in realer Umgebung, wir können auch in gerade stattfindende Flüge einsteigen und den Vogel selber landen. Auch ein Multiplayer-Modus ist vorhanden, der das Spielen und Chatten mit anderen Spielern rund um die Welt ermöglicht.

Um verschiedene Szenarien zu trainieren, bietet das Spiel einige Problemstellungen, die wir zufällig oder gezielt trainieren können. Dazu gehören Probleme mit den Geschwindigkeitssensoren, Fahrwerk, Triebwerk oder dem Radar. Gesteuert wird bei RFS über das virtuelle Cockpit, das mit einfach Tipp- und Wischgesten bedient werden kann.

RFS ist um 0,99 Euro für iOS und Android erhältlich.